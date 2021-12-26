В Саратовской области при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в селе Александров-Гай Саратовской области. Погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Новоузенским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара 37-летнего мужчины, 36-летней женщины и их 10-летней дочери", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ночью 26 декабря 2021 года в селе Александров-Гай Саратовской области произошел пожар в частном по улице Привокзальной, в котором проживает семья из пяти человек: двоих взрослых и трех несовершеннолетних детей.

"Первой возгорание обнаружила 36-летняя хозяйка, которая вынесла из дома годовалого ребенка и 15-летнего сына, передав их соседям. Впоследствии, мать вернулась в дом за 10-летней дочерью, однако по предварительной информации не смогла покинуть помещение домовладения. Прибывшие по вызову соседей пожарные ликвидировали возгорание. 15-летнего мальчика с ожогами кистей рук госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что дом отапливался газовой колонкой. Причина пожара устанавливается.