Полиция заявила о возможном расстройстве психики у пытавшегося попасть в Виндзорский замок

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, проникший в субботу на территорию Виндзорского замка, где встречала Рождество королева Великобритании Елизавета II, может страдать расстройством психики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье вечером пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Мужчина был помещен под стражу, была проведена оценка его психического состояния. Он был помещен в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах также подтвердили, что у 19-летнего мужчины из Саутгемптона был изъят арбалет. Его подозревают в проникновении на охраняемую территорию, а также в незаконном владении оружием. Ранее правоохранители сообщили, что подозреваемый оказался на территории замка, но ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

Британский закон о психическом здоровье, принятый в 1983 году, дает властям возможность ограничивать свободу и помещать в специализированные медучреждения людей, которые могут представлять угрозу для себя или окружающих из-за расстройства психики.

Елизавета II в условиях пандемии COVID-19 второй год подряд встречала Рождество в Виндзорском замке, отказывавшись от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. В замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, 95-летний монарх выступила с рождественским телеобращением к нации. В субботу утром на праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре также приехали наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, младший сын Ее Величества граф Уэссекский Эдвард и графиня Уэссекская Софи с двумя детьми, а также двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с женой Биргиттой.