Один человек погиб при столкновении пяти машин в Вологодской области

ВОЛОГДА, 26 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения пяти машин, в том числе грузовика в Грязовецком районе Вологодской области. Авария произошла в воскресенье днем на 389 км автодороги М-8 Москва - Архангельск, сообщила пресс-служба УМВД по области.

"Сегодня, 26 декабря, около 14:15 мск в Грязовецком районе на 389 км автодороги Москва - Архангельск произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, мужчина 1962 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ-2111 под управлением мужчины 1989 года рождения. Далее грузовик столкнулся с одним автомобилем ГАЗ, со вторым, а затем с машиной Volkswagen. В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД, водитель грузовика был трезв. По предварительным данным, дорога была скользкой, обстоятельства аварии уточняются. Движение по трассе было затруднено из-за скопившихся после аварии машин, на данный момент оно восстановлено.