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Угрожавшего гранатой в ТЦ "Метрополис" в Москве задержали

Им оказался гражданин 1974 года рождения

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в столичном торговом центре "Метрополис", сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ТЦ "Метрополис" мужчина зашел в магазин парфюмерии, украл товар, на входе его пытались остановить охранники, но неизвестный достал предмет, похожий на гранату, и смог убежать.

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