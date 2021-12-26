На федеральной трассе в Сочи перевернулся прицеп автопоезда

СОЧИ, 26 декабря. /ТАСС/. Прицеп автопоезда "Магнит" перевернулся на проезжую часть на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи. Пострадавших нет, был зафиксирован разлив ГСМ, сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье".

"21:05 мск 26 декабря на 158 км трассы А-147 Джубга - Сочи (между Лоо и Дагомысом) произошло ДТП с автопоездом "Магнит": водитель не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате ДТП нет.

Розлив горюче-смазочных материалов на трассе устранили. Движение на месте аварии восстановлено по одной полосе, сообщили в пресс-службе.

"Движение на месте ДТП (км 158) восстановлено по одной полосе в 23:35 мск. Розлив ГСМ устранен", - говорится в сообщении.