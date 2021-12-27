Несколько рейсов задерживается в хабаровском аэропорту из-за непогоды в местах назначения

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Самолеты на север Хабаровского края и в поселок на Сахалине задерживаются в хабаровском аэропорту из-за непогоды на местах. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта Хабаровска.

"По метеоусловиям аэропортов назначения авиакомпании перенесли время вылета следующих рейсов: ИЕ4607 Хабаровск - Шахтерск (20, 22, 23 декабря). Ожидаемое время отправления - 13:05. НИ475 Хабаровск - Шахтерск (24 декабря). Ожидаемое время отправления - 12:10", - говорится в сообщении. В Шахтерске сейчас снег, скорость ветра от 10 до 18 м/с.

Также задержали рейс в Николаевск-на-Амуре, аэропорт пока закрыт из-за очистки взлетно-посадочной полосы. Ночью там прошел снег. В целом по территории Хабаровского края сейчас сохраняется аномально-холодная погода с сильными морозами с минимальными температурами воздуха - 34° и ниже, в частности, на территории Хабаровска и южных районов.

Также в связи с поздним прибытием самолета перенесли вылет рейса У6174 Хабаровск - Екатеринбург - Санкт-Петербург за 26 декабря.