Сильный мороз привел к сбоям электроснабжения в одном из городов Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Сильные морозы привели к перегрузкам и авариям на электросетях в городе Артеме, который расположен в 36 км от Владивостока. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Instagram глава города Вячеслав Квон.

"Сегодня у нас обострилась ситуация с электроснабжением. В связи с продолжительными морозами у нас идет перегрузка на многих сетях. Практически все прошедшие выходные аварийные бригады занимались восстановлением поврежденных трансформаторов и сетей. Все проблемные участки мы знаем и держим на контроле", - сообщил Квон.

Он добавил, что аварийные бригады электросетевых компаний сейчас проводят восстановительные работы. Сегодня состоится совещание с министром энергетики Приморского края и сетевыми организациями о перераспределении нагрузки для дальнейшей работы.

"В свою очередь наше управление жизнеобеспечения подготовит образец искового заявления, с которым можно будет обратиться к электросетевым компаниям за возмещением ущерба. Мы готовы оказать юридическую поддержку нашим жителям в этом вопросе", - добавил глава Артема.

Сегодня в Артеме минус 17 градусов, малооблачно. В ночные часы, по прогнозам синоптиков, похолодает до минут 20 градусов.

Синоптики 21 декабря объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально холодной погоды с температурой воздуха ниже 40 градусов. В воскресенье был создан оперативный штаб под председательством министра энергетики и газоснабжения региона Андрея Леонтьева из-за аномальных для этого времени года холодов.