Пожар произошел на рынке во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на одном из рынков Владивостока в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС.

"По оперативным данным, сегодня в 11:23 (04:23 мск) на телефон пожарной-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на рынке по улице Пихтовая в городе Владивостоке. К месту пожара незамедлительно были направлены пожарные расчеты", - сообщили в пресс-службе.

Площадь пожара составила около 300 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий территориального управления МЧС Майдар Сапкеев. "Площадь пожара составляет около 300 кв. метров. Тушение продолжается", - сказал он.

В пресс-службе МЧС России ТАСС уточнили, что горит торговый комплекс "Руслан". "Пострадавших нет, эвакуировано пять человек. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности", - сказали в пресс-службе. В ликвидации задействовано порядка 50 человек и 17 единиц техники.

Прокуратура организовала проверку, на место происшествия выехал прокурор Первомайского района Владивостока Константин Харченко. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

По данным прокуратуры, пострадавших нет