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Рекордные снегопады на западе Японии нарушили движение транспорта

За сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Сильные снегопады привели к перебоям с транспортом в понедельник на юго-западе главного японского острова Хонсю. В частности, за сутки в некоторых районах префектур Хёго и Сига выпало более 70 см снега, передает телеканал NHK. Это абсолютный рекорд за все время наблюдений.

В понедельник из-за непогоды в различных аэропортах Японии отменено уже до 40 внутренних пассажирских рейсов. В префектуре Сига в снежную ловушку попала электричка, где ночь были вынуждены провести около 190 пассажиров. Поступают также сообщения о многочисленных заторах на автомобильных дорогах.

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Япония
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