В Улан-Удэ при пожаре погибли четыре человека

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи Бурятии проводят проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в многоквартирном доме в Улан-Удэ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК России по республике.

"Ночью 27 декабря произошло возгорание квартиры на втором этаже двухэтажного многоквартирного деревянного дома, расположенного на улице Революции 1905 года города Улан-Удэ. Во время тушения пожара внутри обнаружены тела четырех молодых людей, личность которых сейчас устанавливается. Остальные жильцы дома не пострадали. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ночью молодые люди распивали в квартире спиртные напитки. Помещение отапливалось электрическим обогревателем.

"Ночью, когда все уснули, в спальне, где находился обогреватель, произошло возгорание. Молодые люди, находившиеся внутри, погибли, - пояснили в Следственном управлении. - Дым, распространявшийся из квартиры, заметили соседи, и вызвали пожарных".

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия. Назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.