У экс-руководителя аэропорта Якутска прокуратура взыскала 3,6 млн рублей

ЯКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сумма взяток в размере 3,6 млн рублей взыскана у бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск" по иску Якутской транспортной прокуратуры. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По иску Якутской транспортной прокуратуры в доход Российской Федерации взыскана сумма взяток в размере 3,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Якутский городской суд в июне признал бывшего генерального директора АО "Аэропорт Якутск" виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). "Суд установил, что осужденный, являясь генеральным директором АО "Аэропорт Якутск", получал взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц. Всего в период с 2016 по 2018 годы руководитель организации незаконно получил денежные средства на общую сумму 3,6 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

Якутская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительными сделок по получению в качестве взяток денежных средств, которое было рассмотрено и удовлетворено. Решение суда вступило в силу.