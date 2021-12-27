Семью из четырех человек убили на востоке Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения убитой семьи из четырех человек, в том числе двоих детей, в городе Канске на востоке Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"На месте происшествия в квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух несовершеннолетних детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела", - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.