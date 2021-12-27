В Удмуртии три человека погибли при пожаре в частном доме

ТАСС, 27 декабря. Частный дом сгорел в Удмуртии, при пожаре погибли три человека, включая двухлетнего ребенка, сообщает в понедельник республиканское ГУ МЧС.

"27 декабря 2021 года в 01:51 от населения поступило сообщение о пожаре в г. Сарапул на ул. Достоевского, 71. К прибытию первых подразделений деревянный дом горел открытым пламенем. В 02:17 [01:17 мск] пожар локализован на площади 50 кв. метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара погибли три человека - 41-летняя женщина, мужчина и двухлетний ребенок. В 03:00 мск пожар был потушен. Всего в ликвидации пожара принимали участие 36 человек и 12 единиц техники.