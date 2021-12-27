В Улан-Удэ двоих признали виновными в контрабанде древесины на 7 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 27 декабря. /ТАСС/. Суд в Улан-Удэ вынес обвинительный приговор двум виновным в контрабанде лесоматериала из сосны на 7 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя и 32-летнего иностранного гражданина. Они признаны виновными в контрабанде свыше 1 тыс. кубометров лесоматериалов общей стоимостью более 7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что с июня по сентябрь 2017 года проводилась закупка незаконно заготовленной древесины без документов и в последующем ее реализация иностранным компаниям, с которыми были заключены внешнеторговые контракты. "В качестве подтверждения законности происхождения товара мужчины вносили в таможенные декларации недостоверные сведения о продавце и производителе", - отметили в прокуратуре.

Суд назначил наказание местному жителю в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года со штрафом в 720 тыс. рублей, иностранному гражданину - в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года со штрафом в 300 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре.