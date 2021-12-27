В Боливии из-за наводнений погибли 13 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 декабря. /ТАСС/. Вызванные ливнями наводнения в Боливии привели к гибели 13 человек. Об этом сообщил в воскресенье заместитель министра обороны Хуан Карлос Кальвимонтес.

"Были повреждены более 400 домов, из них 80 уже не подлежат восстановлению. И у нас есть информация о 13 погибших", - сказал он в эфире телеканала Bolivia tv.

Как сообщил замминистра, к настоящему моменту от проливных дождей пострадали семь из девяти департаментов страны. "В [департаменте] Санта-Крус ситуация действительно критическая", - отметил он.

По его словам, в результате наводнений пострадали не менее 1 000 семей. В нескольких населенных пунктах проводится эвакуация. "Мы продолжаем оценку [экономического] ущерба", - добавил Кальвимонтес.