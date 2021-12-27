Экс-директору и воспитателям детсада на Алтае дали условные сроки за истязания детей

БАРНАУЛ, 27 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд в Барнауле вынес приговор экс-директору частного детского сада "Хеппи беби" в Барнауле и четырем воспитателям, виновным в истязаниях над 14-ю воспитанниками. Виновные получили от трех до пяти лет лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России в понедельник.

Экс-директор и заведующая частного детсада Елена Воротникова стала фигуранткой дела в 2018 году. По данным следствия, в помещении ее частного детсада сотрудницы жестоко обращались с воспитанниками. В августе 2021 года она также получила условный срок за мошенничество, совершенное вместе с экс-представителем губернатора региона в алтайском краевом заксобрании Стеллой Штань.

"С июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками детсада, неоднократно наносили им побои. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детсада. Это было известно Воротниковой, однако никаких мер по устранению нарушений руководителем учреждения не предпринималось. В результате пострадали 14 воспитанников - дети в возрасте от двух до шести лет", - говорится в сообщении.

В свою очередь в региональной прокуратуре отмечают, что работники детского сада били детей руками и различными предметами, толкали их. О преступлениях стало известно после того, как один из родителей пришел во внеурочное время в детсад и увидел насилие в отношении своего ребенка. Десятки эпизодов преступлений обнаружено в дальнейшем на камерах видеонаблюдения.

В зависимости от роли каждого Воротникова и воспитатели признаны виновными п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", ст. 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником", п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ "Истязание". Никто из них вину в преступлениях не признал. Суд назначил Воротниковой четыре года лишения свободы условно. Четверо воспитателей получили условные сроки от трех до пяти лет

Ранее сообщалось, что Воротникова уже получила условный срок за совершение другого преступления - мошенничества. В суде было доказано, что в 2015 году она совместно со Штань изготовили фиктивные документы, на основании которых получили субсидии в размере 14 млн рублей по госпрограмме "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае". Аналогичный срок, три года условно, получила по этому делу и сама Штань в августе этого года.