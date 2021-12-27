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СМИ: один человек погиб в результате ДТП с автобусом на Кубе

По данным газеты Granma, 26 человек получили травмы

ГАВАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус вылетел в кювет на территории муниципалитета Терсер Френте провинции Сантьяго-де-Куба в восточной части Кубы. В результате ДТП по меньшей мере один человек погиб и 26 получили травмы, сообщает в воскресенье газета Granma.

По ее данным, всем пострадавшим оказывают медпомощь в местных больницах. Власти ведут расследование инцидента.

По официальным данным, на острове ежедневно происходит в среднем 31 ДТП. Зачастую аварии связаны с невнимательностью водителей, превышением скорости, плохим состоянием дорог, а также серьезной изношенностью автопарка страны. Возраст многих машин на кубинских дорогах превышает 50 лет. На аварийность также серьезно влияет недостаточный уровень дисциплины участников дорожного движения.

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