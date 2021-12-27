Сотрудники скорой в Амурске спасли оставленного на морозе ребенка

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Водитель скорой помощи и фельдшер в Амурске спасли оставленного на морозе без теплой одежды мальчика. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокуратуре Хабаровского края.

"Водитель скорой и фельдшер доставили ребенка в районную больницу", - сообщили в прокуратуре.

Трехлетний мальчик находился один во дворе дома, его заметили сотрудники скорой. Информация об этом распространилась в соцсетях. "По поручению прокуратуры Хабаровского края Амурской городской прокуратурой проводится проверка в связи с размещенной в интернете информацией о том, что [оставленный без присмотра] мальчик замерзал на одной из улиц Амурска", - говорится в распространенном прокуратурой релизе.

В Хабаровском крае установилась погода с минимальными значениями температуры воздуха от минус 34 градусов и ниже, в частности, на территории Хабаровска и южных районов. В Амурске сейчас минус 32 градуса, ночью температура опускается до минус 42 градусов.

Прокуроры в ходе проверки оценят действия должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Мальчика после осмотра врачами в больнице отправили домой, уточнили ТАСС в краевой прокуратуре. Семья на учете не состояла.