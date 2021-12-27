На Урале суд рассмотрит апелляцию на прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависма"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд в начале следующего года рассмотрит апелляционную жалобу на решение Верхнесалдинского районного суда на прекращение уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина. Об этом говорится в картотеке суда.

"Слушание [назначено на] 14 января 2022 года", - говорится в картотеке.

Ранее прокуратура просила отказать в прекращении дела, так как считает несоразмерным штраф, назначенный экс-главе корпорации.

17 ноября Верхнесалдинский районный суд прекратил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении Воеводина, ему был назначен судебный штраф в размере 80 тыс. рублей. Согласно материалам дела, нанесенный компании ущерб от его действий составил 130 млн рублей. В суде представитель потерпевшей стороны - начальник управления безопасности "ВСМПО-Ависма" Руслан Тесля - заявил, что у корпорации нет претензий к Воеводину. Он пояснял, что вопросы, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, были частью гражданского иска, который рассматривал Арбитражный суд Свердловской области. Итогом арбитража стало мировое соглашение, согласно которому Воеводин выплатит 1,7 млрд рублей компенсации по иску.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет (25% плюс одна акция) - Ростеху.