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СК возбудил дело после гибели трех человек на пожаре в Удмуртии

По версии следователей, причиной ЧП могли стать неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения

ТАСС, 27 декабря. Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после гибели трех человек, в том числе ребенка, на пожаре в Удмуртии, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сарапульским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибла семья из трех человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 декабря в частном доме на улице Достоевского в Сарапуле произошел пожар, в огне погибли три человека - двое взрослых и ребенок.

"Следствие рассматривает две версии - причиной возникновения пожара явилась неисправность электроприборов либо неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в СК.

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