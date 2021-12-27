В Ленобласти полиция изъяла более 500 кг молочного фальсификата на пальмовом масле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники экономической полиции пресекли производство поддельной молочной продукции на базе гаражного кооператива в городе Сертолово Ленинградской области. Изъято более 500 кг фальсификата на основе пальмового масла, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В результате осмотра гаража изъято более 500 кг фальсифицированной молочной продукции. [Она] направлена в Россельхознадзор для возбуждения дела", - говорится в сообщении. Отмечается, что на бизнесмена, который организовал производство, полицейские составили протокол по статье 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, продавцом требований технических регламентов").

Сам цех разместился в одном из гаражей кооператива на Березовой улице в городе Сертолово под Петербургом. Четыре работника, трое мужчин и женщина, жили там же, на втором этаже гаража. На основе пальмового масла они изготавливали спреды, молочные, творожные и сметанные продукты, при этом на рынке хозяин производства позиционировал свой товар как натуральные молочные фермерские продукты. Торговля велась у станций метро и во дворах жилых домов спальных районов Петербурга.