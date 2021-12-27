В СК считают, что жену и двух детей в Красноярском крае мог убить глава семьи

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет рассматривает версию, что женщину и двух детей в городе Канск в Красноярском крае убил сам глава семьи, после чего мужчина покончил с собой. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе возможное совершение убийства женщины и детей главой семьи, после чего мужчина свел счеты с жизнью", - сообщили в ведомстве.

27 декабря в доме на улице Эдемана в Канске были обнаружены тела супругов, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери.

По данным СК, супруги находились в бракоразводном процессе и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел в квартиру навестить детей. Тела убитых обнаружила мать женщины. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Также начата проверка прокуратуры, в ходе которой будет дана оценка полноте и своевременности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.