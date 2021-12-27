Аксенов подтвердил задержание бывшего вице-премьера Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Бывший глава администрации города Судака и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Владимир Серов задержан, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

В отношении Серова, по данным источника агентства в силовых структурах, в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Обещание или предложение посредничества во взяточничестве"), он скрывался от следствия. Речь идет о посредничестве в решении вопроса с оформлением земельного участка в курортной зоне в Судаке, при обыске дома у Серова был найден паспорт гражданина Украины на его имя. Информацию о розыске Серова ранее подтверждал и глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма заявил, что считает справедливым приговор бывшему вице-премьеру правительства Крыма Олегу Казурину, а отвечая на вопрос о задержании еще двух бывших вице-премьеров - Евгения Кабанова и Владимира Серова, сказал: "это разные истории и статьи другие, сейчас речь об экономических преступлениях".

Аксенов пояснил задержания крымских чиновников "человеческим фактором". "Наверное, у кого-то возникает желание быстро заработать или иным способом достичь материального благополучия. Пожалуйста, добивайтесь этих целей, не используя органы власти. К сожалению, с точки зрения престижа и финансовой обеспеченности работа чиновником далеко не самая привлекательная. Это очевидный факт. Зарплата, которую платят большинству должностных лиц, не соответствует уровню нагрузки и ответственности", - сказал глава республики.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Также посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.