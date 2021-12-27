Суд арестовал еще двух участников нападения банды Басаева на военных в Дагестане

ТАСС, 27 декабря. Еще двое участников нападения банды Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Дагестане в 1999 году задержаны и арестованы, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края - Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Установлено, что в середине июля 1999 года фигуранты добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмир Хаттаба. С 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ. Они напали на военнослужащих Вооруженных сил РФ, обеспечивающих безопасность и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного прицельного обстрела бандой убиты 33 человека, еще 34 пострадали. С участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли в банде.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в ходе работы совместно со Следственным комитетом сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженцев Ставропольского края: Канмурзаева Ильхана, 1979 года рождения, и Бакиева Каирбека, 1972 года рождения. "Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - отметили в ФСБ.