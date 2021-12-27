Дело возбудили по факту гибели рабочих при пожаре в неэксплуатируемом вокзале на Ямале

ТАСС, 27 декабря. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в неэксплуатируемом корпусе железнодорожного вокзала в Новом Уренгое. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) в понедельник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту гибели трех рабочих на станции Коротчаево по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло ночью 22 декабря в подсобном помещении реконструируемого здания железнодорожного вокзала станции Коротчаево. При тушении пожара обнаружены тела трех рабочих коммерческой организации, один из которых был несовершеннолетним - 2004 года рождения. Погибшие выполняли строительные работы при реконструкции вокзала.