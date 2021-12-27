CNN: три человека погибли при стрельбе в магазине в Техасе

ТАСС, 27 декабря. Стрельба произошла в ночь на понедельник в магазине в городе Гарленд (штат Техас), три человека погибли. Об этом со ссылкой на полицию сообщил телеканал CNN.

По его данным, мужчина вышел из пикапа и, войдя в магазин, сразу открыл огонь. Затем он покинул здание и сел в машину, за рулем которой находился еще один человек. Их личности не установлены.

Причина произошедшего не уточняется, однако представитель правоохранительных органов заявил, что данный инцидент "не похож на ограбление".

Отмечается, что в результате стрельбы пострадал как минимум один человек, он госпитализирован.