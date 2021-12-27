Дело возбудили после гибели трех жильцов общежития при пожаре на Ямале

ТАСС, 27 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в общежитии в Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону в понедельник.

"Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу (с дислокацией в городе Муравленко) возбуждено уголовное дело по факту гибели трех жильцов общежития при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам")", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в двухэтажном деревянном общежитии №47 ночью 26 декабря. На момент пожара в общежитии проживали 43 человека. При тушении пожара обнаружены тела погибших женщины и мужчины. Еще одна жительница дома умерла в больнице после отравления угарным газом.