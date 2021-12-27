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В СК назвали возможные причины ЧП с Ан-28 под Томском

По мнению следователей, ею могли стать поздний запуск противообледенительной системы либо обледенение двигателей из-за неисправности данной системы

НОВОСИБИРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Позднее включение противообледенительной системы из-за усталости экипажа могло стать причиной жесткой посадки Ан-28 в Томской области летом 2021 года, в результате которой два человека были госпитализированы.

Наравне с этим следователями рассматривается версия об обледенении двигателей из-за неисправности системы, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Сергей Синяков. "В настоящее время следствием рассматриваются две причины аварийной посадки - это обледенение двигателей ввиду неисправности противообледенительной системы, и вторая версия, которая рассматривается нами, - это позднее включение противообледенительной системы ввиду усталости экипажа", - сказал он.

Он уточнил, что сейчас проводится летно-техническая экспертиза, ее результаты ожидаются в первом квартале следующего года. Подозреваемых и обвиняемых по делу сейчас нет.

16 июля самолет Ан-28 авиакомпании "СиЛА" выполнял рейс из города Кедрового в Томск и совершил жесткую посадку. На десятой минуте полета у судна остановились оба двигателя. На борту находились три летчика и 15 пассажиров. Были госпитализированы два человека, остальные с ссадинами и ушибами были отпущены домой. СК возбудил уголовное дело.

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