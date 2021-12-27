Жителя Забайкалья арестовали по делу об убийстве продавца магазина

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Могочинский районный суд в Забайкальском крае заключил под стражу 34-летнего жителя Могочи, которого обвиняют в убийстве продавца магазина, сообщил журналистам в понедельник старший помощник руководителя СУ СКР по региону Егор Марков.

"По данным следствия, 20 декабря 2021 года обвиняемый, вооружившись обрезом охотничьего ружья, вошел в помещение магазина в Могоче, где выстрелил в продавца, а затем, похитив ноутбук, скрылся. Суд по ходатайству следствия избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

Подозреваемому предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем"). В его доме провели обыск, где нашли обрез охотничьего ружья 12 калибра, а также патроны к нему и похищенный ноутбук.