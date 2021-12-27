Мэр Томска Кляйн в последнем слове попросил суд признать его невиновным

ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Мэр Томска Иван Кляйн попросил в последнем слове суд признать его невиновным в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Все три эпизода прошу признать сфабрикованными. Ваша честь, примите справедливое решение и дайте возможность служить томичам", - сказал Кляйн.

Он уточнил, что его невиновность доказывают показания большинства свидетелей, а слова обвинения подтверждают уже осужденные за преступления коррупционной направленности бывшие заммэра (Евгений Суриков и Анна Подгорная), а также истец (Ринат Аминов).

По его словам, после задержания, когда было возбуждено дело по первому эпизоду, следователь просил его признать вину, угрожая возбуждением новых дел. "Все идет по сценарию, который мне озвучили в СИЗО: не признаешься, будут тебе еще дела", - сказал градоначальник.

О деле Кляйна

В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий и дело о незаконном предпринимательстве. Он был задержан 13 ноября 2020 года и на следующий день арестован. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября. Вину он не признал.

По версии следствия, Кляйн с июня 2016-го по май 2017 года в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, по данным следствия, с января 2015-го по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 по ноябрь 2020 года мэр города, вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией, лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.