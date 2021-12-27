В Ленобласти 90-летняя женщина застряла в лифте на девять часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили уголовное дело после того, как 90-летняя пенсионерка застряла в лифте на девять часов. Несколько раз в течение дня женщина звонила диспетчеру аварийной службы, но долгое время обращения по сути игнорировались, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. В данный момент диспетчер задержана.

"По результатам доследственной проверки в связи с длительным нахождением 90-летней пенсионерки в неисправном лифте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в воскресенье днем пожилая женщина вошла в лифт одного из домов в деревне Старая, между этажами лифт экстренно затормозил и остановился. Пенсионерка неоднократно обращалась к диспетчеру по телефону, однако никаких мер по оказанию помощи и вызову ремонтной бригады принято не было. Девятичасовое пребывание в кабине лифта негативно сказалось на здоровье женщины, отмечают следователи. Диспетчера ответственной управляющей компании, с которой накануне держала связь пенсионерка, задержали. На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа.