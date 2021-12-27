Суд в Карелии приговорил историка Дмитриева к 15 годам колонии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 декабря. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд в понедельник признал Юрия Дмитриева, главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" (в России признан НКО-иноагентом), виновным в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении части оружия. Ранее Дмитриева оправдали по этим статьям.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, по совокупности с ранее совершенным преступлением Дмитриева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сторона защиты обжалует решение суда, сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Осенью 2020 года Верховным судом Карелии он был приговорен по статье о сексуальном насилии над ребенком к 13 годам лишения свободы. Историк пытался обжаловать 13-летний приговор, но его оставили в силе, Верховный суд отказался принимать жалобу для рассмотрения по существу.

Обвинения предъявляли за то, что Дмитриев, как считали следователи, неоднократно делал фотографии обнаженной приемной дочери для изготовления порнографических материалов. По версии следствия, он также совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Кроме того, историк незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого самодельно изменена.

Дмитриев - один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии. В его защиту ранее выступили Союз журналистов Карелии и российские деятели культуры.