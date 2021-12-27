Суд продлил арест бывшей замглавы Нефтеюганска Абрамовой по делу о взяточничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 декабря. /ТАСС/. Суд в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) продлил до пяти месяцев арест бывшему заместителю главы города Елене Абрамовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Суд продлил арест до пяти месяцев", - сказали в пресс-службе. Ранее женщина была арестована до конца декабря.

Абрамову задержали в конце октября при получении части взятки в размере более 1 млн рублей от гендиректора одного из коммерческих предприятий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело статьям УК РФ "Получение взятки в крупном размере" и "Дача взятки в крупном размере".