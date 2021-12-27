Полиция возбудила дело после гибели человека в массовом ДТП под Смоленском

ТАСС, 27 декабря. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после столкновения в воскресенье девяти машин на 371-м км дороги Москва - Минск, в результате чего погиб один человек и два пострадали. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД России по Смоленской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в воскресенье около 16:00 мск на 371-м км автодороги Москва - Минск Кардымовского района водитель автомобиля Mazda не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем DAF. В результате ДТП пассажир Mazda, девушка 2003 года рождения, погибла на месте от полученных телесных повреждений. Водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения. Участникам аварии стали суммарно девять транспортных средств.