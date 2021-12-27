В Перми приговорили к пожизненному заключению мужчину, убившего беременную жену и ее отца

ПЕРМЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил к пожизненному заключению мужчину, который убил беременную супругу и ее отца. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

"Приговорили к пожизненному заключению, также он должен будет выплатить компенсацию родственникам погибших", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что матери погибшей присудили выплатить 2 млн рублей, двум братьям - по 3 млн рублей, дяде - 1 млн рублей, а также возместить затраты на похороны.

Инцидент произошел в феврале 2021 года в микрорайоне Заостровка в Перми. По данным следствия, 26-летний молодой человек во время конфликта со своей 21-летней супругой вооружился ножом и нанес ей смертельные ножевые ранения. После этого он позвонил 48-летнему отцу убитой и договорился встретиться с ним возле дома, а во время встречи нанес ему множественные ножевые ранения, от которых тот умер на месте. На допросе следствию он дал признательные показания, однако в ходе судебного заседания изменил показания.