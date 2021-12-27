Суд заключил под стражу обвиняемого во втором поджоге гипермаркета "Лента" в Томске

ТОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Томска постановил заключить под стражу до 25 февраля обвиняемого в поджоге в гипермаркете "Лента" на улице Пушкина, сообщает корреспондент ТАСС.

Что известно о пожаре в ТЦ "Лента" в Томске

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 суток, то есть до 25 февраля 2022 года", - сказал судья.

В магазине "Лента" в Томске на улице Елизаровых 21 декабря произошел поджог, который охватил площадь почти 5 тыс. кв. метров. В результате никто не пострадал, подозреваемый в поджоге - работник подрядной организации, трудившийся в гипермаркете, - был задержан и арестован судом до 21 февраля.

25 декабря в другом магазине "Лента" в Томске на ул. Пушкина произошло возгорание в отделе пиротехники. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Покупатель, совершивший поджог, задержан полицией, ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение чужого имущества").