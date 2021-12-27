В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание двух загрязняющих веществ и пыли

ОМСК, 27 декабря. /ТАСС/. Повышенное содержание оксида азота, аммиака, пыли и взвешенных частиц зафиксировали в выходные в Омске, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину на плохую экологию. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"[В субботу] в связи с массовыми обращениями жителей Кировского и Советского округов на запах газа передвижной экологической лабораторией осуществлялся мониторинг атмосферного воздуха. Организован отбор проб воздуха в контрольной точке в районе СТ "Дары Сибири" в Советском административном округе города Омска. Зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) аммиака в 2,87 раза", - сказали в пресс-службе.

Также в этот день автоматизированные посты мониторинга фиксировали в Омске кратковременные превышения нормы содержания оксида азота (до 1,9 ПДК), взвешенных частиц (до 3,64 ПДК) и пыли (до 1,18 ПДК). Информация о загрязнения передана в Росприроднадзор для установления источника выбросов и принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.

14 декабря на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.