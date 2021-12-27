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В общежитии МАДИ в Москве произошло задымление

Пострадавших нет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Студентов общежития Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) эвакуировали из-за задымления, причиной которого стало тление матраса. Пострадавших нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сегодня около 11:37 поступило сообщение о задымлении в одном из помещений общежития университета. Все проживающие студенты были эвакуированы, пострадавших нет. На данный момент установлено, что причиной задымления стало мелкое бытовое возгорание - тлел матрас в одной из комнат. Его потушили, сейчас идет разбирательство", - сообщили в пресс-службе.

 

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