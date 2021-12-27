Прокуратура требует заменить условный срок отцу экс-главы ФБК Жданова на реальный

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сторона обвинения требует в жалобе, которая была подана в суд в Ненецком автономном округе (НАО), заменить условный срок в виде трех лет лишения свободы для Юрия Жданова - отца бывшего директора ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова - на реальное заключение в колонии. Об этом ТАСС сообщил в понедельник его адвокат Владимир Воронин.

"Обвинение хочет заменить условный срок на реальный - на три года лишения свободы", - сказал Воронин.

Адвокат отметил, что пока не может прокомментировать, какую позицию займет сторона защиты в связи с апелляцией прокуратуры. Комментарием со стороны обвинения ТАСС не располагает.

Ранее Юрий Жданов, которого обвиняли в мошенничестве и служебном подлоге, был приговорен к трем годам лишения свободы условно и освобожден в зале суда. До приговора он находился под стражей. Обвинение на суде в первой инстанции требовало для него реального лишения свободы.

Воронин ранее предоставлял ТАСС обвинительное заключение, в котором указывалось, что следовали считали Юрия Жданова, который был местным чиновником, причастным к незаконным махинациям с выдачей квартиры в пользу местного депутата, из-за чего был нанесен ущерб бюджету. Свою вину он не признавал.