В Испании задержали россиян и украинцев, угнавших машины на €1 млн

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Испании задержали пять человек по подозрению в угоне транспортных средств. Об этом сообщила в понедельник каталонская полиция.

По ее информации, в воскресенье были задержаны четыре мужчины и одна женщина: граждане России и Украины. Расследование началось летом после того, как произошла серия угонов новых машин одной и той же марки в Каталонии. В октябре стражи порядка задержали 25-летнего украинца, что позволило выйти на преступную группировку, действовавшую в стране.

По версии правоохранительных органов, члены организации могли угнать не менее 18 машин общей стоимостью €1 млн.