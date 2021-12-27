В Москве по делу о взятке арестовали замглавы отдела Ростехнадзора по ядерной безопасности

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Заместитель главы отдела регулирования безопасности объектов ядерного топливного цикла, ядерных энергетических установок судов и радиационно опасных объектов Ростехнадзора Андрей Лавринович и главный специалист-эксперт этого отдела Кирилл Неволин арестованы по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

"Суд избрал меру пресечения Лавриновичу и Неволину в виде заключения под стражу. Они обвиняются по двум эпизодам ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере)", - сказали в суде. Там не сообщили иных деталей этого дела.

По статье обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ростехнадзор занимается контролем и надзором в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности, безопасности при использовании атомной энергии.