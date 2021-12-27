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Пожар в детском саду в Раменском ликвидировали

Причиной возгорания стало короткое замыкание

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в детском саду в подмосковном Раменском, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В 12:11 - локализация пожара на площади 6 кв. м. В 12:25 - ликвидация открытого горения", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Раменском на Молодежной улице горит детский сад № 20. Возгоранию автоматически был присвоен повышенный ранг сложности. Его причиной стало короткое замыкание на первом этаже. Из здания эвакуированы 178 детей и 32 взрослых в школу № 35. Пострадавших нет.

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