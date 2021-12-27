В Архангельской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

ТАСС, 27 декабря. Кроссовер столкнулся с грузовиком на трассе М-8 "Холмогоры" в районе поселка Судрома Вельского района Архангельской области. Машины загорелись, три человека, находившиеся в кроссовере, погибли, сообщила в понедельник пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, женщина 1995 года рождения, управляя автомобилем Vortex, двигаясь со стороны города Вельск в сторону Архангельска, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем Scania в составе с полуприцепом. В результате аварии произошло возгорание транспортных средств, а большегруз съехал с дороги в правый по ходу движения кювет. Водитель и два пассажира кроссовера [Vortex] скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Авария произошла на 746-м км федеральной автомобильной дороги М-8 "Холмогоры". Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 09:00 в понедельник. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются все обстоятельства ДТП.