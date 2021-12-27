Мособлсуд признал виновными 9 фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд выносит обвинительный приговор в отношении девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года.

Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, трое из подсудимых признаны виновными в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве, шестеро - в хулиганстве. "Суд установил, что подсудимые совершили хулиганство группой лиц по предварительному сговору. Сергей Ходжоян, Гамлет и Грант Айрапетян совершили убийство, а также покушение на убийство из хулиганских побуждений", - сказал судья.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых: Артура Акобяна, Сергея Ходжояна, братьев Гамлета и Гранта Айрапетян, гендиректора строительной компании Давида Егиазаряна, Сурена Маркосяна, управляющего магазином Рудика Манукяна и граждан Армении Саака Саакяна и бармена Нарека Степаняна. Наказание для фигурантов дела будет названо в заключительной части судебного акта.

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Никто из фигурантов вину не признает. Гособвинение в ходе прений сторон запросило для девятерых участников массовой драки сроки от шести до 22 лет колонии.

Потерпевшими по делу признаны отец Белянкина и еще двое врачей-реаниматологов, один из которых был тяжело ранен в ходе конфликта.

Данные следствия

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика.

В рамках расследования уголовного дела следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. По делу было проведено свыше 50 экспертиз, допрошено более 100 свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. Установлено, что если бы Белянкин не пресек противоправные действия группы лиц, врач-реаниматолог умер бы от полученного ножевого ранения.

Как установлено следствием и судом, 1 июня 2019 года в деревне Путилково городского округа Красногорск Московской области директор кафе Гурген Агаян беспричинно потребовал от двух посетителей - врачей-реаниматологов - покинуть заведение. В конфликт вступили еще девять человек, подошедшие к кафе в состоянии алкогольного опьянения, и начали драку. "Получив сильный удар в область головы, один из мужчин потерял сознание и упал, второй пытался оказать сопротивление, но был ранен ножом в область живота и лежал, истекая кровью, при этом четыре человека продолжали наносить ему удары, а семеро окружили их и не давали покинуть место происшествия. Драку заметил проходивший мимо Никита Белянкин - бывший военнослужащий спецподразделения ГРУ, который увидев неравные силы противников, окрикнул хулиганов и произвел выстрел в воздух из травматического пистолета, потребовав прекратить противоправные действия", - отметили в СК.

Как следует из обвинительного заключения, несколько участников конфликта подбежали к Белянкину и стали одновременно наносить ему множественные удары, но он оказал им активное сопротивление. Братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны стали удерживать Белянкина, продолжая наносить ему удары, а Сергей Ходжаян ударил его ножом в область сердца. Остальные мужчины окружили потерпевших и препятствовали им покинуть место происшествия.