Около 30 кг мефедрона и более 1,5 тонны химреактивов обнаружили под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ по Воронежской области обнаружили в Семилукском районе подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика. Изъято около 30 кг мефедрона и более 1,5 тонны химических реактивов для его производства, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Воронежской области.

"В ходе обыска сотрудниками УФСБ обнаружены и изъяты из незаконного оборота лабораторное оборудование для производства наркотических средств, особо крупная партия синтетического наркотического средства мефедрон общей массой примерно 30 кг и более 1,5 тонны химических реактивов", - сказано в сообщении.

Задержаны 25-летний мужчина и 25-летняя женщина, которые в своем доме в Семилукском районе области организовали лабораторию по производству синтетического наркотического средства в особо крупном размере. "В отношении двух задержанных граждан РФ следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.