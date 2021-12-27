СМИ: пытавшийся попасть в Виндзорский замок мстил за колониальную политику Лондона в Индии

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, проникший в субботу на территорию Виндзорского замка, где встречала Рождество королева Великобритании Елизавета II, хотел отомстить правящей британской династии за колониальную политику Лондона в Индии. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun.

По ее информации, 19-летний мужчина из Саутгемптона, имевший при себе арбалет, за несколько минут до проникновения на территорию резиденции монарха записал видеоролик в социальной сети Snapchat, в котором "угрожал убить" Елизавету II. При этом свои мотивы преступник объяснил желанием мести за Амритсарскую бойню - расстрел демонстрации мирных жителей на севере Индии колониальными войсками Британской империи в 1919 году.

"Это месть за тех, кто был убит, унижен или дискриминирован из-за своей расы. Я индийский сикх, ситх. Меня зовут Джасвант Синг Чайл, мое имя Дарт Джонс", - приводит издание слова вооруженного мужчины. The Sun подчеркнула, что в своем обращении преступник сделал отсылку к персонажам из саги "Звездные войны" - ситхам, которые являются адептами темной стороны Силы и противниками джедаев, защищающих так называемую Галактическую Республику.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил, что задержанный может страдать расстройством психики. "Он был помещен в специализированное учреждение в соответствии с законом о психическом здоровье и находится под наблюдением врачей", - указали в полиции. Мужчину подозревают в проникновении на охраняемую территорию, а также в незаконном владении оружием.

Ранее правоохранители сообщили, что подозреваемый оказался на территории замка, но ему не удалось попасть ни в одно из расположенных там зданий. Члены королевской семьи были проинформированы об инциденте.

Елизавета II в условиях пандемии коронавируса второй год подряд встречала Рождество в Виндзорском замке, отказывавшись от традиционной поездки в королевское поместье Сандрингем на востоке Англии. В замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от Лондона, 95-летний монарх выступила с рождественским телеобращением к нации. В субботу утром на праздничную службу в часовне Святого Георгия в Виндзоре также приехали наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла, младший сын Ее Величества граф Уэссекский Эдвард и графиня Уэссекская Софи с двумя детьми, а также двоюродный брат королевы герцог Глостерский Ричард с женой Биргиттой.