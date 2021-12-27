Председатель СК взял на контроль ход расследования убийства семьи в Канске

ТАСС, 27 декабря. Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве супругов и двух их детей в городе Канск Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Зюбанову А. Г. установить все причины и условия произошедшего и доложить о комплексе проведенных по уголовному делу следственных действий. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

27 декабря в доме на улице Эдемана в Канске были обнаружены с колото-резаными ранами тела супругов, а также их 11-летнего сына и семилетней дочери.

По данным СК, супруги находились в процессе развода и не проживали вместе. 26 декабря мужчина пришел в квартиру навестить детей. Тела убитых обнаружила мать женщины. По факту убийства двух и более лиц, в том числе малолетних, возбуждено уголовное дело (п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследованием уголовного дела занимается первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. СК считает, что жену и двух детей мог убить глава семьи. Зюбанов сообщил, что отрабатывается также версия с проникновением в квартиру неизвестного.