Под Ижевском вертолет совершил аварийную посадку

ТАСС, 27 декабря. Аварийная посадка вертолета произошла под Ижевском, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры. В МЧС подтвердили эту информацию.

"В 14:15 мск поступило сообщение от пилота о жесткой посадке вертолета в Якшур-Бодьинском районе республики. Предварительно, на борту два человека", - сказали в МЧС.

По данным прокуратуры, погибших нет, на борту было два человека, они вышли на связь.

Ранее источник в авиационных службах сообщил о падении Ми-2 при обследовании нефтепровода.

Координаты места жесткой посадки вертолета известны, по ним выдвинулись спасатели, отметили в экстренных службах. Как сообщил журналистам председатель правительства республики Ярослав Семенов, вертолет осуществлял патрулирование магистральных нефтепроводов. "Экипаж сам позвонил в службу "112". На место выехали три бригады скорой медицинской помощи, в том числе реанимационная, врачебная и фельдшерская", - сказал Семенов.

Следователи начали проверку. По предварительной информации, вертолет, принадлежащий Казанскому авиапредприятию, вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска. "По данным ведомства, непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.