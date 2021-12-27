Суд в Минске приговорил россиянина Дудникова к 11 годам лишения свободы

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Минский городской суд приговорил в понедельник гражданина России Егора Дудникова к 11 годам тюремного заключения, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - отметил судья.

Суд признал Дудникова виновным в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.