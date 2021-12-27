Фигуранты дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ Белянкина получили от 5 до 20 лет колонии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский областной суд вынес приговор девятерым фигурантам уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина летом 2019 года. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, максимальный срок - 20 лет колонии - получил Сергей Ходжоян, который нанес Белянкину смертельный удар ножом.

"Признать Ходжояна виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30. п. п. "а", "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ему 20 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Братья Гамлет и Грант Айрапетяны, которые, как установил суд, держали Белянкина в момент убийства, а также "активно участвовали" в избиении двух врачей-реаниматологов, получили 17 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Кроме того, суд установил им ограничение свободы после отбытия наказания на срок 1,5 года.

Минимальный срок наказания - 5 лет колонии общего режима - получил бармен Нарек Степанян, Артур Акобян, Давид Егиазарян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян и Саак Саакян получили по 5,5 года колонии. "Суд учел характер общественной опасности, совершенных фигурантами дела преступлений. Вместе с тем смягчающих обстоятельств в действиях подсудимых суд не усмотрел. Кроме того, из заявленных в иске потерпевшего суммы в 18 млн рублей - по 6 млн рублей с каждого из признанных виновных в убийстве Белянкина - с подсудимых взыскано 10 млн рублей", - отмечается в приговоре.

Процесс по делу об убийстве начался в Мособлсуде в декабре 2020 года. В зависимости от роли и степени участия фигурантам инкриминируются преступления по статьям УК РФ "Убийство", "Покушение на убийство" и "Хулиганство". Никто из фигурантов вину не признает.

Гособвинение в ходе прений сторон запросило для девятерых участников массовой драки сроки от 6 до 22 лет колонии. Потерпевшими по делу признаны отец Белянкина и еще двое врачей-реаниматологов, один из которых был тяжело ранен в ходе конфликта.

Обжалование приговора

Представители защиты девятерых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ обжалуют приговор. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из осужденных Нарек Костанян.

"Мы обязательно обжалуем этот суровый приговор", - сказал после оглашения приговора защитник.

Данные следствия

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, все материалы уголовного дела переводились на армянский язык, поскольку фигуранты через месяц отказались общаться со следствием на русском языке и потребовали переводчика.

В рамках расследования уголовного дела следователи определили всех без исключения участников событий и дали правовую оценку действиям каждого из них. По делу было проведено свыше 50 экспертиз, допрошены более 100 свидетелей, проведено значительное количество очных ставок. Установлено, что если бы Белянкин не пресек противоправные действия группы лиц, врач-реаниматолог скончался бы от полученного ножевого ранения.

Как установлено следствием и судом, 1 июня 2019 года в деревне Путилково г. о. Красногорск Московской области директор кафе Гурген Агаян беспричинно потребовал от двух посетителей - врачей-реаниматологов - покинуть заведение. В конфликт вступили еще 9 человек, которые подошли к кафе в состоянии алкогольного опьянения и начали драку. "Получив сильный удар в область головы, один из мужчин потерял сознание и упал, второй пытался оказать сопротивление, но был ранен ножом в область живота и лежал, истекая кровью, при этом четыре человека продолжали наносить ему удары, а семеро окружили их и не давали покинуть место происшествия. Драку заметил проходивший мимо Никита Белянкин - бывший военнослужащий спецподразделения ГРУ, который увидев неравные силы противников, окрикнул хулиганов и произвел выстрел в воздух из травматического пистолета, потребовав прекратить противоправные действия", - отметили в СК.

Как следует из обвинительного заключения, несколько участников конфликта подбежали к Белянкину и стали одновременно наносить ему множественные удары, но он оказал им активное сопротивление. Братья Гамлет, Грант и Оганес Айрапетяны стали удерживать Белянкина, продолжая наносить ему удары, а Сергей Ходжаян ударил его ножом в область сердца. Остальные мужчины окружили потерпевших и не давали им покинуть место происшествия.

